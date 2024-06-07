العميد يحيى سريع يعلن تنفيذ عمليتين ضد سفينتين في البحر الأحمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تنفيذ عمليتين ضد سفينتين في البحر الأحمر، بعددٍ من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.

أعلن المتحدّث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، الجمعة، أنّ القوات المسلّحة ومن ضمنها القوات البحرية وسلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية، نفذت عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر "ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وقال سريع إنّ القوات المسلحة استهدفت سفينتي "Elbella" و"AAL GENOA" في البحر الأحمر غربي اليمن، بعددٍ من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.

كما أكّد أنّ العمليتين تأتيان انتصاراً للشعب الفلسطيني، ورداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحقّ النازحين في رفح وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد.

يأتي ذلك بعدما أكّد سريع دخول "المرحلة الرابعة من التصعيد" التي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية، في أيار/مايو الماضي، والتي تشمل استهداف كل السفن التي تخترق قرار حظر الملاحة الإسرائيلية، وتلك التي تتجه إلى موانئ فلسطين المحتلة من البحر المتوسط، في أي منطقة تطالها القوات المسلحة اليمنية.

وتتضمّن هذه المرحلة فرض عقوبات على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، من أي جنسية كانت، وذلك في حال اتجاه الاحتلال الإسرائيلي إلى شنّ عملية عسكرية عدوانية ضدّ رفح.

وفيها، ستمنع القوات المسلحة اليمنية "جميع سفن الشركات المرتبطة بموانئ الاحتلال من المرور في منطقة عملياتها، بغض النظر عن وجهتها".

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