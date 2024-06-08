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٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٧:٠٦ م

استخبارات حرس الثورة يعلن القبض على احد العناصر المناوئة للامن شمال غرب ايران

استخبارات حرس الثورة يعلن القبض على احد العناصر المناوئة للامن شمال غرب ايران

 تمكن جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري بقاعدة العباس (ع) في محافظة اردبيل (شمال غرب ايران)، تمكن من القبض على احد العناصر المناوئة للامن واحالته الى السلطات القضائية في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان احد المواطنين من اهالي محافظة اردبيل، الذي كان يقطن في خارج البلاد ويقوم بنشاطات عديدة لتضليل الراي العام وبما في ذلك، بث الاكاذيب وانتهاك حرمة العلم المقدس للجمهورية الاسلامية الايرانية، وعقد الاجتماعات والتواطؤ ضد النظام مع عناصر مناصرة للنظام الملكي (البائد)، تم اقتياده الى داخل البلاد بفضل جهود القوات المنتسبة الى جهاز استخبارات الحرس الثوري في قاعدة العباس (ع) الواقعة في محافظة اردبيل، والقبض عليه واحالته الى السلطات القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية فيه.

رمز الخبر 1945266

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