قائد القوات الجوية: العديد من الدول ترغب في شراء طائرات بدون طيار إيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام قائد القوات الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بزيارة مختلف أجزاء هذه الوحدة أثناء زيارته لقاعدة الشهيد ياسيني في مدينة بوشهر جنوب البلاد.

وقال العميد واحدي لأفراد كتيبة الطائرات بدون طيار في قاعدة الشهيد ياسيني: "تتمتع بلادنا بموقع متميز واستراتيجي، حيث واجهت دائمًا العديد من التهديدات عبر التاريخ".

وأوضح أن القوات الجوية حققت تقدماً كبيراً من حيث المعدات والتماسك الداخلي، وأضاف: "عليكم أيها الشباب الثوري أن تعززوا قدراتكم في المجال العسكري بالجهد".

وأكد قائد القوات الجوية للجيش أن إيران الإسلامية هي الرائدة في مجال الطائرات بدون طيار، وأشار إلى أن القوات الجوية للجيش، إلى جانب القوات المسلحة الأخرى، تمكنت من إنتاج طائرات بدون طيار مختلفة بمدى متنوعة والعديد من الدول ترغب في شراء طائرات بدون طيار إيرانية.

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