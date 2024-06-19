حرس الحدود الايراني يلحق خسائرا كبيرة بمجموعة ارهابية حاولت الدخول الى البلاد عبر حدود سيستان

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه قال أحمد علي كودرزي: "إن قوات حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوشستان المتواجدة في الشريط الحدودي لمدينة سراوان، رصدت بواسطة اشرافها الاستخباراتي تحرك عدد من عناصر مجموعة إرهابية للدخول الى البلاد والقيام بأنشطة تخريبية".

وذكر أن الفرق العملياتية لحرس الحدود فاجأت عناصر المجموعة الإرهابية بجاهزيتها العملياتية والقتال قبل دخولها البلاد، وأضاف: "أن هذه المجموعة الإرهابية خططت لدخول البلاد من منطقتين في نفس الوقت، والذي تمع منعهم من خلال يقظة حرس الحدود وإطلاق النار عليهم عبر عمليتين منفصلتين، وتم توجيه ضربة ثقيلة عليهم".

وتابع هذا المسؤول الكبير في الشرطة: "قُتل اثنان من أفراد هذه المجموعة وتم اعتقال أحدهما".

وذكر العميد كودرزي أن أحد الأعضاء المعتقلين ادعى في اعترافاته أنه عضو في جماعة أنصار الفرقان الإرهابية، وذكر أنه تم العثور على كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخائر وعدد من الصمامات المتفجرة والعديد من الأجهزة اللاسلكية في حوزة هذه المجموعة الإرهابية.

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