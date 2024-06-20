وزير الطاقة الايراني يصل كازاخستان للمشاركة في اجتماع وزراء الطاقة لدول منظمة شنغهاي

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الطاقة علي اكبر محرابيان اليوم الخميس الى العاصمة الكازاخستانية، ألماتي على راس وفد للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء طاقة الدول الاعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون.

وتستمر الزيارة يومين، يناقش فيها الاجتماع، قضايا حول الطاقة وتعزيز العلاقات في مجال الطاقة مع طاجيكستان واوزبكستان وقرقيزغيا وبيلاروسيا وكازاخستان.

وتشارك ايران في هذا الاجتماع كما سائر الاعضاء في ظل توجه التعاون المشترك وحفظ مصالح جميع الدول الاعضاء وتقدم اقتراحات لتعزيز وثيقة التعاون في حقل الطاقة.