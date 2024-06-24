باقري يشدد على ضرورة وجود دور نشط ومبتكر لمنظمة D8 في مختلف المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى ایسیاکا عبدالغدیر، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي لمجموعة الدول الثماني الاسلامية النامية "D-8"، الذي كان متوجها إلى طهران للمشاركة في الاجتماع التاسع عشر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التعاون الآسيوي مع علي باقري كني القائم بأعمال وزير الخارجية.

وفي هذا اللقاء أكد القائم بأعمال وزير الخارجية على ضرورة قيام منظمة D-8 بدور فعال ومبتكر في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية بما يحقق مصالح الدول الأعضاء.

واعتبر باقري كني أنه من الضروري تعزيز التواصل والتفاعل البناء والتآزري بين هذه المنظمة وغيرها من الآليات والمنظمات المستقلة ذات النهج المتعدد الأطراف، مثل: بريكس وشنغهاي وأضاف: نتوقع المزيد من الحراك والديناميكية من الأمين العام والأمانة العامة لتحقيق أهداف وخطط هذه المنظمة.

وقال إن انعقاد الاجتماع الأخير لوزراء خارجية المنظمة في إسطنبول بمشاركة فاعلة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ركز على التطورات في فلسطين وإدانة جرائم الكيان الصهيوني ضد أهل غزة. مما يدل على جدية وارادة الدول الأعضاء في هذه المنظمة وقدرتها الواسعة على القيام بدور مدرج في القضايا الهامة التي تمس العالم والعالم الإسلامي.

وأشاد إيسياكا عبد الغدير في هذا اللقاء بجهود إيران ودورها الفاعل في منظمة منتدى حوار التعاون الآسيوي، وأعرب عن أمله في أن يحقق اجتماع طهران نتائج مثمرة بما يحقق مصالح الأعضاء.

كما شرح البرامج المدرجة على جدول أعمال ومتابعة منظمة D-8، خاصة في المجالين الاقتصادي والمالي، ورحب باستعداد بلادنا للتعاون والتفاعل الوثيق مع أمانة هذه المنظمة.

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