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٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٥:٣٨ م

الادميرال ايراني: تواجد اساطيل العدو في المنطقة لن يجدي نفعا

الادميرال ايراني: تواجد اساطيل العدو في المنطقة لن يجدي نفعا

اكد قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الادميرال شهرام ايرانيان تواجد اساطيل العدو في المنطقة، لن يجدي نفعا، والدليل على ذلك الخسارة التي تتعرض اليها الاساطيل العملاقة من قبل مجموعة الحوثيين اليمنية الصغيرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الادميرال شهرام ايراني: ان الابحار في جميع المحيطات يتم وفق خطط مستديمة لسلاح البحر الستراتيجي الايراني.

وفي تصريح له، اليوم الاحد باجتماع الموظفين المنتسبين لقاعدة "مقدم" البحرية بالجيش في مدينة بندر عباس (بمحافظة هرمزكان – جنوب البلاد)، لفت الادميرال ايراني الى، ان "مهمة هذه القاعدة ترتكز على حفظ الاستقرار وكامل السيطرة في المحيط الهندي، ومن ثم على صعيد المياه الحرة الدولية".

كما اشار هذا القائد العسكري الايراني، الى ان التواجد الحالي لمجموعة القطع البحرية التابعة للجيش الايراني في خليج عدن، ياتي في سياق توفير الامن الملاحي للسفن التجارية الايرانية، مضافا الى اغاثة القطع البحرية التابعة لسائر الدول التي تتعرض الى ظروف طارئة.

واكمل الادميرال ايراني، قائلا : ان تواجد اساطيل العدو في المنطقة، لن يجدي نفعا، والدليل على ذلك الخسارة التي تتعرض اليها الاساطيل العملاقة من قبل مجموعة الحوثيين اليمنية الصغيرة.

رمز الخبر 1945742

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