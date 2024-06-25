استشهاد شقيقة إسماعيل هنية و 10 من عائلتها بقصف منزلهم بمخيم الشاطئ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد المركز الفلسطيني للاعلام أنه بين الشهداء شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إضافة إلى عدد من النساء والأطفال.

كما اشارت وكالة سما الاخبارية عن مصادر صحفية ان عرف من شهداء عائلة هنية الذين ارتقوا بعد قصف منزلهم في مخيم الشاطئ غرب غزة الليلة الماضية، بينهم شقيقة رئيس المكتب السياسي لحماس:

- زهر عبد السلام هنية (أم ناهض)

- ناهض غازي هنية

- زوجته إيمان أحمد هنية

- محمد ناهض هنية

- اسماعيل ناهض هنية

- مؤمن ناهض هنية

- زهر ناهض هنية

- شهد ناهض هنية

- آمال ناهض هنية

وما زال عدد منهم تحت الأنقاض

يذكر أن إسماعيل هنية فقد 3 من أبنائه هم حازم وأمير ومحمد و3 من أحفاده، في قصف صهيوني استهدف سيارة بمخيم الشاطئ غرب غزة أبريل الماضي.

وفي 21 نوفمبر 2023 استشهد جمال محمد هنية الحفيد الأكبر لإسماعيل هنية في قصف صهيونية وذكرت وسائل إعلام فلسطينية حينها أنه استشهد هو وابنته.

كما استشهدت الحفيدة الصغرى لإسماعيل هنية رؤى همام في الـ10 من نوفمبر 2023 في قصف للاحتلال استهدف منزل ذويها في قطاع غزة.

وجددت مدفعية الاحتلال اليوم الثلاثاء نسف المربعات السكنية وقصف المناطق المأهولة واستهداف مراكز الإيواء، حيث أضطر حي النمساوي في مدينة خانيونس بصدد مغادرة منازلهم نتيجة تهديدات الجيش الصهيوني بقصفها.

وشن الطيران الحربي الصهيوني سلسلة غارات على القطاع، وتركزت الغارات على تل السلطان غربي رفح، وبيت لاهيا، ما أوقع شهداء وجرحى.

وجددت المدفعية الإسرائيلية نسف المربعات السكنية وقصف المناطق المأهولة واستهداف مراكز الإيواء، حيث أضطر حي النمساوي في مدينة خانيونس بصدد مغادرة منازلهم نتيجة تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفها.

وانتشلت الطواقم الطبية والدفاع المدني عشرات الشهداء والجرحى في 3 استهدافات على مدرسة عبد الفتاح حمود بمنطقة حي الدرج، ومدرسة أسماء بمخيم الشاطئ، ومنزل يعود لعائلة الزميلي بحي الشجاعية.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023 الماضي، إلى 37 ألفا و626 شهيدا، و86 ألفا و98 مصابًا، إضافة لآلاف المفقودين، وفقا لمعطيات حديثة نشرتها وزارة الصحة بغزة.

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