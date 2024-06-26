  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٩:٢٨ م

بالاشتراك مع المقاومة العراقية.. القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة إسرائيلية في ميناء حيفا

بالاشتراك مع المقاومة العراقية.. القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة إسرائيلية في ميناء حيفا

استهدفت القوات المسلحة اليمنية، في عملية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق، السفينة الإسرائيلية MSC Manzanillo في ميناء حيفا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه افاد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، اليوم الأربعاء، أنه وفي إطار الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطينيّ ومجاهديهِ والرد على مجازرِ العدوِّ الصهيونيِّ بحقِّ أبناء الشعب الفلسطينيّ في قطاع غزة، فقد نفذت القوات المسلحة بالاشتراك معَ المقاومة الإسلامية العراقيةِ بعونِ اللهِ تعالى عملية عسكرية مشتركةً استهدفتْ سفينةَ ( MSC Manzanillo) الإسرائيليةَ في ميناءِ حيفا بعددٍ من الطائراتِ المسيرة، مؤكدة أن العملية حققت أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

وجددت القوات المسلحة تأكيدها على مواصلة تنفيذَ عملياتِها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية إسنادًا وانتصاراً للشعبِ الفلسطينيِّ حتى وقفِ العُدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

رمز الخبر 1945863

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات