بالاشتراك مع المقاومة العراقية.. القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة إسرائيلية في ميناء حيفا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه افاد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، اليوم الأربعاء، أنه وفي إطار الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطينيّ ومجاهديهِ والرد على مجازرِ العدوِّ الصهيونيِّ بحقِّ أبناء الشعب الفلسطينيّ في قطاع غزة، فقد نفذت القوات المسلحة بالاشتراك معَ المقاومة الإسلامية العراقيةِ بعونِ اللهِ تعالى عملية عسكرية مشتركةً استهدفتْ سفينةَ ( MSC Manzanillo) الإسرائيليةَ في ميناءِ حيفا بعددٍ من الطائراتِ المسيرة، مؤكدة أن العملية حققت أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

وجددت القوات المسلحة تأكيدها على مواصلة تنفيذَ عملياتِها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية إسنادًا وانتصاراً للشعبِ الفلسطينيِّ حتى وقفِ العُدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.