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٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:١٨ م

إحياء اربعين الشهيد رئيسي في مصلى امام خميني بحضور ممثلي المقاومة الاسلامية

إحياء اربعين الشهيد رئيسي في مصلى امام خميني بحضور ممثلي المقاومة الاسلامية

بدأت قبل قليل مراسم احياء ذكرى اربعين الرئيس الايراني الراحل، الشهيد ابراهيم رئيسي، في مصلى الامام الخميني بطهران، بمشاركة عدد من المسؤولين في البلاد .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأت عصر اليوم الخميس، مراسم احياء ذكر أربعين الرئيس الايراني الراحل، الشهيد ابراهيم رئيسي بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في البلاد.

ومن الحاضرين في مراسم الاربعين محمد محمدي للبايكاني، رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية، ومحمد مخبر، الرئيس الايراني بالوكالة، واية الله السيد احمد علم الهدى امام جمعة مشهد ، وقائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، ووزير الداخلية ووزير الثقافة ووزير الدفاع، وعدد من ممثلي محور المقاومة الاسلامية، وسفراء الدول المقيمين في ايران، وجمع من الشعب الايراني العريق.

وفي بداية المراسم القت عقيلة الشهيد رئيسي كلمه توجهت من خلالها بالشكر لكل من تعاطف معهم في هذا المصاب، مؤكدا ان قائدة الثورة الاسلامية والدنا جميعا، والشهيد رئيسي كان ابنا له.

رمز الخبر 1945883

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