الدفاع الروسي يعلن تحرير بلدتين في دونيتسك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
إسقاط 72 مسيرة أوكرانية واعتراض 9 صواريخ طراز "هيمارس" وصاروخين من طراز "نيبتون".
وحدات قوات "المركز" الروسية تحرر بلدة نوفواليكساندروفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
تحرير بلدة سبورنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية وحدات قوات "الغرب" الروسية تبلغ نحو 515 جنديا.
خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية وحدات قوات "الشمال" الروسية تبلغ نحو 285 جنديا ودبابة.
خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية وحدات قوات "الجنوب" الروسية تبلغ نحو 450 جنديا ودبابتين.
خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية وحدات قوات "المركز" الروسية تبلغ نحو 370 جنديا.
خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية وحدات قوات "الشرق" الروسية تبلغ نحو 130 جنديا.
وحدات قوات "المركز" الروسية تصد خمس هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
/انتهى/
تعليقك