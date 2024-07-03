جليلي: سأحارب الفساد بقوة...مستقبل مشرف ينتظر الايرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار سعيد جليلي، المرشح للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية، بين اهالي محافظة كرمانشاه إلى بعض حالات الحرمان في هذه المحافظة، وقال: "للأسف في هذه المحافظة خلال 8 سنوات وفي ظل حكومة الرئيس روحاني، لم يتم القيام بأي عمل خاص لتطوير وإزالة الحرمان، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة".

وقال مرشح الفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية في سرده لبعض المفاسد في الجهاز المصرفي والإداري للبلاد: هذا الفساد لا يسمح لشبابنا بالأمل؛ سنتعامل مع هذا الفساد بقوة، وعلينا أن نسير بقوة في الاتجاه الذي لن يظل فيه شبابنا عاطلين عن العمل".

وقال إن الخيار الأعظم للشعب الإيراني هو الثورة الإسلامية، وتابع: "اليوم يعترف الأعداء بأن إيران لم تتمتع قط بمثل هذه السلطة ويجب توسيع هذه السلطة".

وذكر جليلي أن على الشباب أن يأخذوا راية السلطة ويرفعوا راية تنمية البلاد، وتابع: "اليوم نحن في المراتب الأولى في العديد من المجالات وبجهود شبابنا الأعزاء إن شاء الله سنصل الى المرتبة الأولى".

وبين أن مستقبلا مشرفا ينتظر الإيرانيين، وقال: "العدو يدرك هذا الموضوع ويحاول منع تحقيقه ومنع هذه الحركة بكل أنواع المؤامرات".

واعتبر جليلي أن الشهداء والمقاتلين هم درس للجميع، وقال: "علينا اليوم أن نسعى لأشياء عظيمة ونحن في منعطف تاريخي وسنسعى إلى تحقيق قفزة إيران برفقة كل الإيرانيين الأعزاء".

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