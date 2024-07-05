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٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:٠٩ ص

المتحدث باسم مقر الانتخابات: نسبة مشاركة الشعب في الانتخابات تبلغ 50%

المتحدث باسم مقر الانتخابات: نسبة مشاركة الشعب في الانتخابات تبلغ 50%

قال المتحدث باسم مقر الانتخابات: تشير التقارير الأولية إلى أن نحو 50 بالمئة من الشعب الإيراني شارك في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف محسن إسلامي، المتحدث باسم مقر الانتخابات في البلاد، للصحافيين: "لقد انتهى الموعد النهائي للتصويت، لذا فإن الأعضاء المسؤولين ملزمون بالتصويت من الأشخاص الحاضرين في طابور الفروع للتصويت، و عندما يتأكدون من أن أحد الأشخاص المعنيين بالتصويت لم يعد موجودًا في الفرع، يبدا فرز الأصوات.

وتابع اسلامي: نظرا لوجود مرشحين اثنين في هذه المرحلة فإن عملية فرز الأصوات ستكون أسهل وسنعلن النتيجة النهائية قبل الظهر.

ونوه: بالطبع سيتم الإعلان رسمياً عن نسبة المشاركة الدقيقة من خلال إضافة إحصائيات المشاركة من الخارج وإحصائيات الأشخاص الذين حضروا وصوتوا في الدوائر بعد الساعة 24:00. وقد ارتفعت نسبة المشاركة هذه بنحو 10% مقارنة بالجولة الأولى من الانتخابات، وتشير إلى حظوظ الشعب الإيراني في الجولة الثانية من الانتخابات.

/انتهى/

رمز الخبر 1946173

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