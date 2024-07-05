المتحدث باسم مقر الانتخابات: نسبة مشاركة الشعب في الانتخابات تبلغ 50%

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف محسن إسلامي، المتحدث باسم مقر الانتخابات في البلاد، للصحافيين: "لقد انتهى الموعد النهائي للتصويت، لذا فإن الأعضاء المسؤولين ملزمون بالتصويت من الأشخاص الحاضرين في طابور الفروع للتصويت، و عندما يتأكدون من أن أحد الأشخاص المعنيين بالتصويت لم يعد موجودًا في الفرع، يبدا فرز الأصوات.

وتابع اسلامي: نظرا لوجود مرشحين اثنين في هذه المرحلة فإن عملية فرز الأصوات ستكون أسهل وسنعلن النتيجة النهائية قبل الظهر.

ونوه: بالطبع سيتم الإعلان رسمياً عن نسبة المشاركة الدقيقة من خلال إضافة إحصائيات المشاركة من الخارج وإحصائيات الأشخاص الذين حضروا وصوتوا في الدوائر بعد الساعة 24:00. وقد ارتفعت نسبة المشاركة هذه بنحو 10% مقارنة بالجولة الأولى من الانتخابات، وتشير إلى حظوظ الشعب الإيراني في الجولة الثانية من الانتخابات.

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