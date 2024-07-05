نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تبلغ 30 مليون صوتا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن مشاركة الشعب في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد تجاوزت 30 مليون صوتا.

وبينما بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 40% وشارك فيها 24.5 مليون شخص، فقد تجاوزت في الجولة الثانية، مع زيادة كبيرة في المشاركة، 30 مليون شخص.

وفي المرحلة الأولى من هذه الانتخابات التي جرت بحضور 4 مرشحين، حصل مسعود بزشكيان على 10415991 صوتا، وسعيد جليلي على 9473298 صوتا، ومحمد باقر قاليباف على 3383340 صوتا، ومصطفى بورمحمدي على 206397 صوتا، وبذلك قد وصل بزشكيان وجليلي إلى الجولة الثانية.

وبدأت عملية التصويت للمرحلة الثانية عند الساعة الثامنة صباحا بالتزامن في كافة أنحاء الدولة واستمر حتى الساعة الـ 24:00 ويتم التصويت في حوالي 59000 مركز اقتراع. وينشط أكثر من 800 ألف شخص في المجالس التنفيذية والإشرافية في جميع أنحاء البلاد في مناطق التصويت.

في هذه المرحلة، أي مرشح يحصل على صوت واحد إضافي سيفوز في الانتخابات.

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