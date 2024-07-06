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٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٢٧ ص

وزارة الداخلية تعلن التقرير الأول لنتائج فرز الأصوات التي تم أخذها

وزارة الداخلية تعلن التقرير الأول لنتائج فرز الأصوات التي تم أخذها

نشر التقرير الرسمي الأول لفرز أصوات 6189 مركز اقتراع من قبل وزارة الداخلية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن محسن إسلامي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، التقرير الأول لنتائج فرز الأصوات المأخوذة من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، أمام الصحفيين الحاضرين في مقر الانتخابات بالبلاد.

وقال: من إجمالي عدد الفروع على مستوى الدولة تم عد الأصوات في 6189 فرعاً وإدراجها ضمن نظام الانتخابات الشامل لوزارة الداخلية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مقر الانتخابات: من إجمالي 482 مقاطعة، تم فرز وتجميع أصوات 113 مقاطعة.

وأعلن أن إجمالي عدد أوراق الاقتراع التي تم فرزها (الصحيحة والباطله) بلغ 2547381 صوتا، وجاءت أوضاع المرشحين على النحو التالي:

1- سيد مسعود بزشكيان 1263874 صوتاً

2- سيد سعيد جليلي 1244640 صوتاً

/انتهى/

رمز الخبر 1946175

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