برسبوليس الايراني يرفض عرضا مغريا من قطر لضم اللاعب عبدالكريم حسن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نادي برسيبوليس لم يقبل عرض نادي العربي بقيمة 1.5 مليون دولار للتعاقد مع عبد الكريم حسن.

وقبل ذلك، كان عبد الكريم حسن قد أعلن عن رغبته في مغادرة برسبوليس للعودة إلى بلاده. وكان الرئيس التنفيذي لنادي برسيبوليس، محمد درويش أعلن أمس الاحد، أن عدة أندية قطرية حاولت التعاقد مع حسن، لكن ليس لديها أي نية لبيع هذا اللاعب.

وكتب موقع أخبار كرة القدم القطري أن برسيبوليس أبلغ العربي أن الصفقة ليست جيدة ولن يصدروا موافقته إلا بتبادل هذا اللاعب مع عمر السومة المهاجم السوري.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام قطرية ان أعضاء نادي العربي غادر إلى النمسا أمس للمشاركة في المعسكر التدريبي للموسم الجديد وكان السومة أيضًا مع الفريق. النجم السوري ليس لديه رغبة في الحضور في الدوري الإيراني.

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