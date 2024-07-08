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٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٧:٣٢ م

هنية يهنئ بزشكيان بانتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية

هنية يهنئ بزشكيان بانتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اسماعيل هنية، الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، بمناسبة نيله ثقة الشعب الإيراني وانتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس برسالة تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بمناسبة إنجاز الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي، ونيله ثقة الشعب الإيراني وانتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس في رسالته لبزشكيان: “نبعث لكم بهذه التهنئة، في الوقت الذي يخوض فيه شعبنا الفلسطيني ومقاومته إحدى أشرف معاركه التاريخية، بكل بسالة وصمود في معركة طوفان الأقصى، سيما في ظل ما يتعرض له شعبنا من حرب الإبادة الجماعية ووحشية الاحتلال الصهيوني النازي”.

وأضاف هنية “أننا وشعبنا على ثقة بفخامتكم في خدمة إيران، وتجاوز كل التحديات والصعاب، والمضي في نهج وحدة الأمة الإسلامية أمام عدوها، ونصرة قضية أمتنا المركزية، وإسناد الشعب الفلسطيني ومؤازرته، كما اعتاد على أصالة إيران وشعبها”.

اقرأ المزيد عبر المركز الفلسطيني للإعلام:

https://palinfo.com/news/2024/07/08/898099/

رمز الخبر 1946316

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