إنطلاق مؤتمر إحياء ذكرى شهداء مقر رمضان في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت صباح اليوم الاربعاء فعاليات مؤتمر إحياء ذكرى شهداء مقر رمضان التابع لقوة القدس، وذلك بحضور نخبة من كبار المسؤولين من حرس الثورة والاسلامية بما في ذلك القائد العام للحرس اللواء حسين سلامي، وقائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة العميد اسماعيل قاآني.

وجرى خلال المراسم ازاحة الستار عن كتابين جديدين لمركز وثائق الدفاع المقدس بعنوان "أطلس مقر رمضان وحرب ما وراء الحدود" (سجل مقر رمضان)، وذلك من تنظيم مركز توثيق وأبحاث الدفاع المقدس.

وتقام المراسم تحت عنوان "40 عاما من النضال" اليوم الأربعاء ١٠ يوليو من الساعة 8 صباحا حتى 12 ظهرا في مجمع فتح المبين الثقافي بحضور ضيوف ومسؤولين وقادة من حرس الثورة.

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