وزير الداخلية العراقي يصل إلى منفذ خسروي الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري اليوم الخميس الى ايران عبر حدود خسروي الدولية لتفقد الحدود الاربعينية المشتركة والاطلاع على البنى التحتية فیها، وکان في استقباله نظيره الايراني احمد وحيدي.

وتتمثل خطط وزيري داخلية ايران والعراق، تفقد الحدود الاربعينية المشتركة والاطلاع على البنى التحتية لحدود خسروي والمشاركة في اجتماع مشترك بينهما في خسروي بهدف دراسة تسهيل تنقل زوار الاربعين الحسيني.

ومع اقتراب ايام اربعين الامام الحسين (ع) لهذا العام، تزداد الحاجة لزيارة كبار مسؤولي البلاد لحدود خسروي للتقييم والدراسة الميدانية للاحتياجات اللازمة وعقد اجتماعات مشتركة لكبار المسؤولين الايرانيين مع الاطراف العراقية من اجل التنسيق في هذا المجال.

وستكون حدود خسروي الرسمية بمدينة قصير شيرين في محافظة كرمانشاه (غرب) هذا العام احد المعابر الرسمية التي يمر عبرها زوار الاربعين لزيارة العراق ويتوقع ان يزداد عدد الزوار الذي يعبرون هذه الحدود الى العراق هذا العام الى الضعفين.

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