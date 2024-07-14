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١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:١٧ م

المنتخب الايراني يتأهل الى نهائي منافسات الدورة الآسیویة للکرة الطائرة الشاطئیة 2024

المنتخب الايراني يتأهل الى نهائي منافسات الدورة الآسیویة للکرة الطائرة الشاطئیة 2024

فاز المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة الشاطئية على الصين المضيفة 2-0 (21-14، 21-18) ليصل إلى نهائي الدورة الآسیویة لکرة الطائرة الشاطئیة 2024 في مدينة تيانجين الصينية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في المباريات السابقة للبطولة، تغلبت إيران على منتخبات هونج كونج والصين وأستراليا.

ومن المقرر أن تتنافس إيران مع تايلاند على البطولة اليوم الأحد.

يمثل عباس بور أصغري وعلي رضا آغاجاني المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة الشاطئية في هذا الحدث الرياضي.

يتنافس لاعبون أقوياء من الصين وهونج كونج وعمان وتايلاند وأستراليا واليابان وسنغافورة وإيران على أعلى الألقاب وتصنيفات AVC في أحداث الرجال والسيدات.

تقام جولة AVC Beach Tour Tianjin Open حاليًا في شاطئ Dongjiang Gulf Beach، Binhai، Tianjin في الصين في الفترة من 11 إلى 14 يوليو.

/انتهى/

رمز الخبر 1946495

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