منتخب إيران تحت 20 سنة للكرة الطائرة تهزم أستراليا وديا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز المنتخب الإيراني للكرة الطائرة على منتخب أستراليا بثلاث مجموعات متتالية (25-15، 25-14، 25-21) خلال المباراة الودية التي تسبق بطولة آسيا للكرة الطائرة تحت 20 سنة 2024.

وفي المباريات الودية السابقة، فازت إيران على منتخب إندونيسيا للكرة الطائرة تحت 20 سنة في مباراتين وديتين.

ويستعد المنتخب الإيراني لبطولة آسيا للكرة الطائرة للبنين تحت 20 سنة 2024.

تم وضع إيران في المجموعة الثانية إلى جانب الصين وتايبيه الصينية وقطر.

ستقام بطولة آسيا للكرة الطائرة للبنين تحت 20 سنة 2024 في الفترة من 23 إلى 30 يوليو في مدينة سورابايا بإندونيسيا.

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