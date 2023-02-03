ابوترابي فرد: القوات الجوية تلعب دوراً حاسماً في إرساء الأمن والاقتدار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اليوم يلعب سلاح الجو دورًا حاسمًا في استتباب الأمن وزيادة سلطة الجمهورية الإسلامية وحراسة الدولة الإسلامية. أرجو من الله أن يزيد شرف هؤلاء الضباط والموظفين والطيارين في القوات الجوية.

وأشار ابو ترابي ‌فرد الى أيام عشرة الفجر المباركة وقرب حلول يوم انتصار الثورة الاسلامية، وأكد أن سلاح الجو في الجيش الايراني يؤدي دورا كبيرا في توفير أمن ايران واقتدارها.

وتطرق سماحته في خطبة صلاة الجمعة الى يوم 8 شباط ذكرى بيعة منتسبي القوة الجوية مع الامام الخميني (رض) ويوم سلاح الجو وقال: ان سلاح الجو يؤدي اليوم دورا كبيرا في توفير أمن ايران وزيادة اقتدارها والحفاظ على اجواء الوطن.

وتابع قائلا: ان الطيارين الاحرار الذين يعتبرون مظهر عزة وسمو ايران مشيرا الى ان المرحوم السيد " علي أكبر أبوترابي فرد " المشرف على الاسرى الايرانيين في معتقلات صدام كان يقبل أياديهم للدفاع عن اجواء ايران الاسلامية.

وابتهل خطيب الجمعة المؤقت في طهران الى الله تبارك وتعالى أن يتفضل على هؤلاء الاعزة المزيد من الصحة والموفقية والنجاح في أداء مهمتهم التي تعتبر من العبادات، مؤكدا أن الطيارين الايرانيين كانوا يدخلون الى اعماق الاراضي العراقية لقصف مواقع البعثيين المجرمين.

وأشار الى قرب حلول يوم مولد أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليهما السلام) وتطرق الى الكتب التي كتبها المؤلف اللبناني جورج جرداق عن شخصية هذا الرجل العظيم، موضحا أنه كان يعتبر الامام هدية من رب العالمين لبني البشر كافة، وليت التاريخ يعود من جديد ليشهد الانسان هذه الهدية من جديد.

وتحدث عن شخصية الامام علي (ع) منذ ولادته الى استشهاده والفترة التي عاشها في كنف النبي الاعظم (ص)، وقدم أحر التهاني والتبريكات الى الامة الاسلامية بمناسبة هذا المولد العظيم، وقال: لقد تربى الامام علي (ع) في بيت رسول الله (ص) وترعرع حتى اصبح شابا ودافع عن الدين الحنيف وقتل أقطاب قريش المشركين.

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