كدخدائي: الواقع المدمر في غزة يظهر كافة أبعاد وعناصر الإبادة الجماعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب عباس علي كدخدائي، على حسابه في تويتر: "عدد الشهداء في غزة تجاوز 38840 شخصا. إن الواقع المدمر في غزة يظهر كافة أبعاد وعناصر جريمة الإبادة الجماعية. هذه إبادة جماعية حقيقية، يمكننا رؤيتها بأعيننا. هل مازلتم تحاولون إسكات فرانشيسكو ألبانيز ودوس الحقيقة من خلال التهديد والافتراء والشائعات؟ العالم يراقب!"

وتجدر الإشارة إلى أن "فرانشيسكو ألبانيز"، مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بالشؤون الفلسطينية، والذي أعد تقريراً وثائقياً عن جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وعرضه على مجلس حقوق الإنسان، قد أعلن أن منذ بداية مهمته التحقيق فيما يتعلق بجرائم إسرائيل في قطاع غزة، تعرض للهجوم والتهديد بشكل متكرر.

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