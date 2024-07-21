قاليباف: على الكيان الصهيوني أن يعلم أنه لن يتمكن من تغيير توازن القوة مهما ارتكب الجرائم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ثمن محمد باقر قاليباف في كلمة له في الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الأحد احياء مراسم العزاء للامام الحسين(ع) في عموم ارجاء البلاد وقال: "كان للشعب الايراني العزيز، مثل السنوات السابقة، حضور رائع في مراسم عزاء الامام الحسين عليه السلام وأصحابه في محرم الحرام".

ولفت قاليباف الى ان الكيان الصهيوني كثف استهدافه للمدنيين والمدارس والبنية التحتية في الأيام الأخيرة ويجد نفسه في مأزق أكثر من أي وقت مضى، مبينا لقد التزم زعماء الدول الغربية الصمت في وجه أكبر فظاعة تهدد أسس الأخلاق والحضارة الإنسانية، ويفضلون المصالح المادية وترضي اللوبيات الصهيونية، لكنه على النظام الصهيوني أن يعلم أنه لن يتمكن من تغيير التوازن الأمني الذي تم زعزعته على حسابه، مهما ارتكب الجرائم.

وتابع رئيس المجلس: "على قادة الكيان الصهيوني أن يعلموا أن المبادرة في هذه المعركة ستكون بيد قوى المقاومة، وكما أكد السيد المحبوب والشجاع والمجاهد للمقاومة السيد حسن نصر الله، وإذا استمر استهداف الأهداف المدنية، فإن النظام الصهيوني سوف يشهد ردود أفعال لم يشهدها من قبل".

وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، قال: إن الانتخابات الرئاسية التي أجريت في إطار زمني محدد حسب الدستور، أظهرت بوضوح أن نظام الجمهورية الإسلامية لديه إيمان عميق بمشاركة الشعب، وأنه من خلال إعطاء الأولوية للمشاركة، يحقق كافة الأهداف".

/انتهى/