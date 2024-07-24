خاندوزي: الصادرات غير النفطية تبلغ 17 مليار و463 مليون دولار خلال اربعة اشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد إحسان خاندوزي، وزير الاقتصاد الايراني، على هامش الاجتماع الأخير للوفد الحكومي بين مجموعة الصحفيين، في إشارة إلى أداء الحكومة الثالثة عشرة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الايراني الحالي، ارتفع معدل نمو موارد الموازنة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الأشهر الأربعة من العام الماضي بنسبة 50%.

وذكر أنه شهدنا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 8% في الصادرات غير النفطية مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، وتابع: عدد الصادرات غير النفطية وصل إلى 17 ملياراً و463 مليون دولار، كما بلغ النمو الوزني للصادرات غير النفطية للدولة مقارنة بنفس الفترة 4%.

وبين خاندوزي أن الزيادة في واردات البلاد بلغت 6% مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي.

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