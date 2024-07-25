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٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:٢١ م

الکیان الصهیوني يعلن مقتل ضابط استخبارات أُصيب بعملية دهس

الکیان الصهیوني يعلن مقتل ضابط استخبارات أُصيب بعملية دهس

الکیان الصهیوني یعلن عن مقتل ضابط استخبارات متأثرا بجروح أُصيب بها في هجوم قرب قاعدة عسكرية منتصف يوليو/ تموز الجاري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل ضابط استخبارات متأثرا بجروح أُصيب بها في هجوم قرب قاعدة عسكرية منتصف يوليو/ تموز الجاري.

وقال الجيش في بيان: “النقيب أرييل توباز (24 عاما) ضابط استخبارات في قسم الأبحاث بالجيش، توفي متأثرا بجراحه”.

وأضاف أن توباز “أصيب بجراح خطيرة في 14 يوليو؛ إثر هجوم على مفترق (طرق) نير تسفي قرب قاعدة زيرفين (العسكرية) وسط إسرائيل”.

وفي ذلك اليوم، أسفرت عملية دهس في محطة للحافلات قرب مدينة الرملة شمالي القدس عن إصابة 4 عسكريين إسرائيليين، بينهم ضابط بجروح خطيرة.

وحينه، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية الشاب الفلسطيني محمد شهاب (27 عاما) بالرصاص، وقالت إنه منفذ العملية، واعتقلت والده ووالدته وأشقاءه.

/انتهی/

رمز الخبر 1946841

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