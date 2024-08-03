حرس الثورة الاسلامية: اغتيال الشهيد هنية تم باطلاق مقذوف قصير المدى بتخطيط اسرائيل ودعم امريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية في بيانه الرقم الثالث حول الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في اغتيال واستشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية: "انه بحسب التحقيقات والبحوث التي أجريت، تبين ان هذه العملية الإرهابية تمت بإطلاق مقذوف قصير المدى برأس حربي يزن حوالي 7 كغم، مصحوبًا بانفجار قوي، من خارج منطقة سكن الضيوف.

وجاء في نص بيان حرس الثورة:

بسم الله الرحمن الرحيم

إثر العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني المجرم والذي أدى إلى استشهاد الشهيد إسماعيل هنية الرئيس المجاهد والشجاع للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ورفيقه، نبلغ الشعب الإيراني بما يلي؛

1. هذا الاجراء تم التخطيط له وتنفيذه من قبل الكيان الصهيوني وبدعم من الحكومة الأمريكية المجرمة.

2. بحسب التحقيقات والبحوث التي تمت خلال هذه الايام فإن هذه العملية الإرهابية تمت عبر إطلاق مقذوف قصير المدى برأس حربي يزن نحو 7 كغم، مصحوباً بانفجار قوي، من خارج منطقة سكن الضيوف.

وفي النهاية يتم التأكيد على ان الثأر لدماء "الشهيد إسماعيل هنية" أمر حتمي، وسيتلقى الكيان الصهيوني سيعاقب عقابا شديدا على هذه المقامرة والجريمة الإرهابية في الزمان والمكان المناسبين والنوعية المناسبة.

العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية

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