سفير الإمارات في طهران : العلاقات بين البلدين اخذة بالنمو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار السفير الإماراتي، خلال لقائه اليوم، مع رئيس غرفة التعاون الايرانية بهمن عبد اللهي، اشار إلى اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بحلول العام الجاري؛ لافتا الى التوقيع على مذكرتين اساسيتين حول إنشاء هذه اللجنة والتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال اللقاء.

وتابع الزعابي، ان "العقوبات" ادت الى قيود على صعيد التواصل مع الدول؛ مؤكدا على انه يمكن التوصل الى فرص مواتية من خلال تنفيذ المعاملات التجارية باستخدام الدرهم بدلاً من الدولار.

وتابع الدبلوماسي الإماراتي، ان بلاده مستعدة لتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص، لكن هناك مخاوف أيضاً بشأن ضمان الاستثمار.

الى ذلك، أكد رئيس غرفة التعاون الايرانية، ضرورة التعاون بين البلدين في مجال تنمية التعاونيات، واستعداد ايران لمشاركة خبراتها مع الامارات في هذا المجال.