  1. إيران
  2. المجتمع
٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:٥٤ م

باقري كني يصل إلى جدة للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي

باقري كني يصل إلى جدة للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي

وصل القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني علي باقري كني إلى جدة للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي حول اغتيال الشهيد هنية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل علي باقري القائم بأعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية على رأس وفد إلى جدة ظهر اليوم 7 أغسطس للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي عقب اغتيال الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وكان في استقباله علي رضا عنايتي سفير إيران في الرياض، والقنصل العام الإيراني في جدة حسن زرنكار أبرقوئي والمسؤولين السعوديين.

ومن المقرر أن يعقد هذا الاجتماع اليوم على الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي بمقر أمانة هذه المنظمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1947256

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات