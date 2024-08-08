الخارجية الصينية: اغتيال هنية انتهاك للمواثيق الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في إيران يعد “انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة”.

جاء ذلك في اتصال هاتفي للوزير الصيني مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، بحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية، الأربعاء.

وأدان الوزير الصيني بشدة اغتيال هنية في طهران، مشيرا إلى أن عملية الاغتيال “جعلت الوضع في المنطقة أكثر خطورة”.

ويشن كيان الصهيوني بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر الماضي، عدوانا غاشما على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

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