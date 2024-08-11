وفد عسكري إيراني رفيع المستوى يزور روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان في استقبال العميد علي شادماني، الجنرال جيلا نيابة عن وزير الدفاع الروسي، حسين مالكي، القائم بأعمال السفارة، ورضا خسروي مقدم، الملحق العسكري لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو. لدى وصوله إلى مطار شيريميتييفو الدولي في روسيا.

وخلال هذه الرحلة، من المفترض ان يتفقد نائب منسق القيادة المركزية لمقر خاتم الأنبياء أثناء لقائه مع كبار مسؤولي الدفاع والعسكريين الروس، أحدث التقنيات القتالية المعروضة في معرض المنتدى الفني العسكري الدولي الروسي المعروف باسم أرميا " 2024" في موسكو.

كما سيلتقي ويتشاور مع وفود عسكرية رفيعة المستوى من دول أخرى على هامش هذا الحدث.

وسيبدأ هذا المعرض يوم الاثنين 12 أغسطس 2024 ويشارك في هذا الحدث نخبة من كبار المسؤولين الدفاعيين والعسكريين في بعض الدول.

وبحسب إعلان الملحق العسكري الإيراني في موسكو، فقد وجه وزير الدفاع الروسي قبل ذلك دعوة الى اللواء محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لزيارة هذا المعرض ويشارك العميد شادماني نيابة عنه.

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