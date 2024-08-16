شيخ الاسلامي: إيران تؤكد على توسيع التعاون مع الدول الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شرح شيخ الإسلامي في هذا اللقاء مواقف وسياسات بلادنا في الشؤون الثنائية والإقليمية والدولية، وأجاب على أسئلة الصحفيين الإندونيسيين بشأن مختلف القضايا.

وفي هذا اللقاء الإعلامي الذي عقد بحضور أكثر من 50 صحافيا إندونيسيا من 35 وسيلة إعلامية في هذا البلد، اعتبر شيخ الإسلامي في بداية كلمته توسيع فهم البلدين لبعضهما البعض كاستراتيجية مهمة في دفع العلاقات بين إيران وإندونيسيا في كافة المجالات، واستمرار الحوار والتبادل بين مؤسسات البحث والدراسة في البلدين.

واعتبر ان اندونيسيا بلد صديق وشقيق لجمهورية إيران الإسلامية، وأكد على عزم السلطات في بلادنا على تطوير التعاون مع إندونيسيا وأعلن عن توسيع التعاون مع الدول الآسيوية، وخاصة الدول المجاورة والمسلمة. مضيفا: تتمتع دول مثل إندونيسيا بمكانة خاصة في السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية.

كما أشاد رئيس مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة خارجية بلادنا، في جزء آخر من كلمته، بمواقف جمهورية إندونيسيا في الدفاع عن حقوق الأمة الفلسطينية.

وفي الجزء الأخير من هذا المؤتمر الصحفي، ركز الصحفيون الإندونيسيون على العلاقات الاقتصادية الثنائية بين إيران وإندونيسيا، وعملية تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين، وعملية استخدام الاتفاقيات والوثائق الموقعة بين رئيسي البلدين في مايو 2023، ومستقبل الشعب الفلسطيني، ورد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على عملية الاغتيال الجبانة للشهيد إسماعيل هنية، وغيرها من قضايا المنطقة والعالم الإسلامي.

ومن الجدير بالذكر أن هذا اللقاء الصحفي حظي بتغطية إعلامية واسعة في شبكات الأخبار ووكالات الأنباء والصحف وشبكات التواصل الاجتماعي الإندونيسية، كما أيدت وسائل الإعلام بمختلف عناوينها توسيع العلاقات الثنائية بين إيران وإندونيسيا وأكدت على دعم فلسطين واستقلال هذا البلد.

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