بدء الجلسة الخامسة لدراسة كفاءة الوزراء المقترحين للحكومة الـ14

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأت صباح اليوم الاثنين، الجلسة الخامسة لدراسة كفاءة الوزراء التي اقترحتها الحكومة الرابعة عشرة في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني.

وفي الاجتماعات الأربعة السابقة لممثلي الأمة، تم ترشيح علي رضا كاظمي وزيراً للتربية، وستار هاشمي وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحجة الإسلام خطيب وزيراً للامن، وعبد الناصر همتي وزيرا للشؤون الاقتصادية والمالية، السيد عباس عراقجي وزيراً للخارجية، محمد رضا ظفر قندي وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي وأحمد ميداري وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية.

وأعلن علي آذري المتحدث باسم اللجنة القضائية والقانونية لمجلس الشورى الإسلامي، في اجتماع عام اليوم، أن أعضاء اللجنة القضائية والقانونية في مجلس الشورى الإسلامي وافقوا على اهلية أمين حسين رحيمي وزير العدل المقترح.

يتبع...