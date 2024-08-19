اتفاق ايراني افغاني لتعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد زارعي في تصريح من العاصمة الأفغانية كابول إن اللقاءات التي عقدناها مع مسؤولي الحكومة الأفغانية المؤقتة تطرقت إلى قضايا مكافحة المخدرات والوقاية من الإدمان وخفض معدل تعاطي المخدرات وعلاج المدمنين.

وأضاف: التوافقات الجديدة التي حصلت مع الحكومة الأفغانية المؤقتة تتضمن تبادل المعلومات بشأن مكافحة المخدرات ونقل التجارب بهذا الخصوص وتقديم خدمات تدريبية لمكافحة المخدرات وتشكيل لجان مشتركة لتبادل المعلومات.

وأردف: شددنا في اللقاءات على ضرورة تفعيل المبادرة الثلاثية التي اقترحتها إيران وأفغانستان وباكستان بشأن مكافحة المخدرات حيث كانت الأطراف الثلاثة وافقت على أن تكون طهران مقرًا لمكتب مكافحة المخدرات المشترك.