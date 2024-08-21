وزير الداخلية الايراني يعلن عن مغادرة 3 ملايين و150 ألف زائراً لحدود البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الداخلية أحمد وحيدي اليوم الأربعاء، أثناء زيارته لمنفذ الشهيد سليماني على حدود مهران، إن حركة المرور على حدود مهران سلسة ولا توجد لدينا أي مشاكل مرورية في هذه المحافظة.

وأعرب عن تقديره لمحافظ إيلام باعتباره رئيس مقر الأربعين في مقاطعة إيلام وجميع المشاركين في مؤتمر الأربعين العظيم، وذكر: إن مؤتمر الأربعين في إيلام رائع للغاية وحالة البنية التحتية جيدة جدًا.

وأشار وزير الداخلية إلى زيارة محطة الشهيد سليماني على حدود مهران، مضيفا: لحسن الحظ أن الزوار راضون عن الخدمات المقدمة والبنية التحتية التي تم إنشاؤها على حدود مهران، وهذا الرضا هو نتيجة جهود جميع المشاركون في مؤتمر الأربعين الكبير.

وعن عدد الزوار قال وزير الداخلية: 3 ملايين و150 ألف شخص خرجوا من حدود البلاد ودخل البلاد مليون و350 ألف شخص منذ بداية شهر صفر حتى الآن.

وقال وحيدي: على حدود مهران، باعتبارها أكثر الحدود ازدحاما حيث تتم حركة المرور بسهولة، خرج أكثر من مليون و400 ألف شخص من حدود مهران وعاد حوالي 600 ألف زائر.

وأضاف: بجهود جميع المسؤولين والمشاركين في مؤتمر الأربعين الكبرى، تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لعودة جميع الزوار إلى البلاد.

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