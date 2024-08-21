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٢١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٤١ م

مجلس الشورى الاسلامي يبدأ جلسة التصويت على منح الثقة للوزراء المقترحين

مجلس الشورى الاسلامي يبدأ جلسة التصويت على منح الثقة للوزراء المقترحين

بدأ نواب مجلس الشور الاسلامي مساء اليوم الاربعاء، جلسة التصوية على منح الثقة لقائمة الوزراء المقترحين من رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان للحكومة الـ14.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها بدأ نواب مجلس الشورى الاسلامي الايراني قبل دقائق اجتماعهم للتصويت على منح الثقة للوزراء المرشحين من قبل رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان وذلك بعد ان اتهى جلسات دراسة اهليتهم ظهر اليوم الاربعاء.

يتبع....

رمز الخبر 1947731

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