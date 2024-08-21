مجلس الشورى الاسلامي يبدأ جلسة التصويت على منح الثقة للوزراء المقترحين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها بدأ نواب مجلس الشورى الاسلامي الايراني قبل دقائق اجتماعهم للتصويت على منح الثقة للوزراء المرشحين من قبل رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان وذلك بعد ان اتهى جلسات دراسة اهليتهم ظهر اليوم الاربعاء.

يتبع....