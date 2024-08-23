وزراء خارجية سوريا وأرمينيا ولبنان يهنئون عراقجي ويناقشون معه القضايا ذات الاهتمام المشترك +التفاصيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ وزير الخارجية السوري فيصل مقداد ووزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان ووزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، من خلال اتصالات هاتفية منفصلة، السيد عباس عراقجي على انتخابه وزيراً لخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعرب عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الأرميني "آرارات ميرزويان"، عن دعمه للعلاقات المتنامية بين ایران وأرمینیا مؤکدا استعداد إيران لتطوير العلاقات مع أرمينيا.

وأكد على سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة لوحدة أراضي دول المنطقة وعدم تغير الحدود الدولية.

وأعرب عن دعمه لمحادثات السلام التي تجريها أرمينيا مع جيرانها مؤكدا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعم السلام المستدام والمستقر في المنطقة.

و أكد عراقجي على ثبات سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه المنطقة.

من جانبه هنأ وزير خارجية أرمينيا، خلال الاتصال، عباس عراقجي، بمناسبة انتخابه وزيرا للخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانيةوأعرب عن ارتياحه للعلاقات الودیة بين أرمينيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية وأكد رغبة بلاده في توسيع العلاقات بين البلدين .

كما شكر مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بسلامة أراضي أرمينيا وتطورات المنطقة.

وهنأ وزير الخارجية والمغتربين السوري "فيصل المقداد"، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني "عباس عراقجي"، بمناسبة انتخابه وزيرا للخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتمنى له التوفيق في هذه المسؤولية.

ونقل المقداد تحيات الرئيس السوري "بشار الأسد"، إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد "علي الخامنئي" وإلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية "مسعود بزشكيان".

وأكد وزيرا الخارجية خلال الاتصال، على أهمية دفع وتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أوسع، حيث شدد الوزير المقداد على أهمية ما أكدته القيادة الإيرانية الجديدة بشأن العمل الدؤوب لتحسين العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول المجاورة.

واتفق وزيرا الخارجية على مواصلة تنسيق المواقف بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه قضايا المنطقة بما في ذلك متابعة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس، وأدانا بشدة سياسة الإبادة الجماعية والجرائم التي يرتكبها الكيان العنصري الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني دون أي رادع.

كما أدان الوزيران أيضاً السياسات الغربية وخاصة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة في دعم الجرائم الإسرائيلية، وعدم جديتها في وقف هذه الجرائم، وتجاهلها المطلق لمعاناة الشعب الفلسطيني إنسانياً ومعيشياً في تناقض تام مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وحق الشعب الفلسطيني في الحياة، والتحرر، وإقامة دولته المستقلة على أرضه.

واتفق وزيرا الخارجية أيضاً على مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينهما إزاء القضايا التي تهم البلدين وشعوب المنطقة والعالم.

وأكد عباس عراقجي" في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني "عبدالله بوحبيب" نهج الحكومة الجديدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواصلة دعم لبنان حكومة وشعبا ومقاومة هذه البلاد ضد اعتداءات الکیان الصهيوني.

وأعرب عن أمله في أن تستمر عملية تطوير وتعزيز العلاقات والتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولبنان.

من جانبه هنأ وزير الخارجية اللبناني "عبد الله بوحبيب"، خلال الاتصال، عباس عراقجي بمناسبة انتخابه وزيرا للخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتمنى له التوفيق في هذه المسؤولية.

كما تبادل عراقجي وبوحبيب وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية في ظل استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الکیان الصهيوني في فلسطين، والاعتداءات الصهیونیة على لبنان.

وأكد الجانبان استعدادهما لمواصلة المشاورات المشتركة في مختلف المجالات التي تهم البلدين

هذا وتمكن السيد عباس عراقجي يوم الاربعاء الماضي من الحصول على الثقة من نواب مجلس الشورى الاسلامي كوزير لخارجية الجمهورية الاسلامية.

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