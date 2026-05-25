عراقجي يهنئ المسؤولين اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نه هنأ وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي، في رسالتين منفصلتين موجهتين إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، والأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الحكومة والشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية بمناسبة ذكرى "عيد المقاومة والتحرير".

وفي هاتين الرسالتين، هنأ عراقجي الشعب اللبناني على هذا النصر التاريخي في طرد الكيان الصهيوني من جنوب لبنان عام 2000، مؤكدًا دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستمر والثابت لاستقلال الشعب اللبناني وسيادته ووحدة أراضيه، وللمقاومة المشروعة للشعب اللبناني ضد احتلال الكيان الصهيوني وعدوانه.