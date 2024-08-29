تفاصيل المهرجان الثالث للإعلام الدولي النسائي “حريم الرسالة”

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تستعد محافظة كيلان شمالي البلاد لاستضافة المهرجان الثالث للإعلام الدولي النسائي “حريم الرسالة”، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على دور المرأة في المجتمع والإعلام. هذا المهرجان يعد منصة هامة لتبادل الأفكار والإبداعات بين النساء الإعلاميات من مختلف أنحاء العالم.

مهرجان “حريم الرسالة” يشمل مجموعة متنوعة من القوالب الإعلامية، منها: تقرير المقطع والفيديو / الرسوم المتحركة / الرسوم البيانية / إذاعة صوتية / وثائقي / صورة / تقرير بحثي تحليلي / الملاحظة و الافتتاحية / تقرير أخباری / مقابلة / عنوان.

من جهة أخرى يركز المهرجان على عدة محاور رئيسية تشمل:

المرأة، روح الثقة، نهضة في الإنتاج، وتعميم إيران القوية

المرأة الإيرانية العفيفة والنبيلة والتقية وهوية المرأة المسلمة

رواية المرأة الناجحة والنموذج الثالث للمرأة المسلمة

المرأة في الغرب، حقوق الإنسان وواقعية دور الإعلام في الدفاع عن حقوق المرأة

المرأة التي تبني المجتمع، وتلعب دوراً في الحضارة الإسلامية الجديدة، وتضع أسس نشوئها

المرأة هي مركز الأسرة، وإنجاب الأطفال ونمط الحياة الإيراني الإسلامي

دور المرأة في تعزيز ثقافة التضحية والاستشهاد والمقاومة

المهرجان يولي اهتماماً خاصاً لموضوعات المقاومة، الشجاعة وثبات نساء جبهة المقاومة كما في الدوارت السابقة.

للمزيد من المعلومات وتقديم الأعمال، يرجى زيارة الموقع: www.harimeresalat.com

الموعد النهائي لتقديم الأعمال: 16 ربيع الأول 1446

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