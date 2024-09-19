حرس الثورة يعلن القضاء على مجموعة ارهابية حاولت التسلل للأراضي الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة لمقر حمزة سيد الشهداء التابع لقيادة القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية، قالت في بيان لها مساء اليوم: بالرصد الدقيق والاستخباراتي لجنود امام الزمان (ع) في محافظة كردستان،تم القضاء نصب كمين لمجموعة ارهابية كانت تحاول التسلل للأراضي الايرانية من حدود ميروان لمحافظة كردستان والقضاء عليها من قبل حرس الحدود الايراني.

واضاف البيان انه تم القضاء على المجموعة بقتل وجرح اعضاءها ومصادرة عتادهم مشيرا الى ان من بين الارهابيين الذين تم القضاء عليهم، ريبوار كريميان متزعم عصابة كوملة الارهابية.