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٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٤٠ ص

عراقجي: حذرت بصراحة من التداعيات الكارثية للعدوان الاسرائيلي على لبنان

عراقجي: حذرت بصراحة من التداعيات الكارثية للعدوان الاسرائيلي على لبنان

قال وزير الخارجية عباس عراقجي من اجل تفادي الخطر غير المسبوق والمتمثل بوقوع كارثة من العيار الثقيل في المنطقة، يجب أن تتوقف الهجمات الاسرائيلية على الفور.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف عراقجي في منشور على منصة "اكس": من اجل تفادي الخطر غير المسبوق والمتمثل بوقوع كارثة من العيار الثقيل في المنطقة، يجب أن تتوقف الهجمات الاسرائيلية على الفور.

واضاف ان واجبا قانونيا وأخلاقيا يثقل كاهل داعمي ومزودي اسرائيل، لذلك يتعين عليهم تحمل مسؤوليتهم قبل فوات الأوان.

وتابع: إن لم يتحقق هذا، فان المنطقة تواجه خطر الانزلاق في مواجهة من العيار الثقيل. إن حماة الكيان الاسرائيلي والذين يعملون على تمكينه لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا، يتحملون مسؤولية قانونية وأخلاقية، ويتوجب عليهم التصرف قبل فوات الاوان.

/انتهى/

رمز الخبر 1948909

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