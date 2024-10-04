عراقجي: إيران ستبقى إلى جانب لبنان وإذا اتخذ "اسرائيل" أي إجراء ضدنا فردنا سيكون أقوى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني التقى اليوم مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وناقش معه تطورات لبنان وجرائم الكيان الصهيوني في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الإيراني، بعد لقائه الرئيس بري في مؤتمر صحفي: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم مساعي لبنان للتصدي لجرائم الكيان".

واضاف: "أجريت محادثات جيدة مع الرئيسين ميقاتي وبري وتبادلنا وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة في لبنان".

وتابع وزيرالخارجية: "إيران ستبقى إلى جانب لبنان وإلى جانب المقاومة وواثقون من أن جرائم الكيان ستفشل".

واعرب عراقجي من ثقته بأن الشعب اللبناني سينتصر وقال: "وجودي اليوم في بيروت في ظل هذه الظروف الصعبة خير دليل على أن إيران تقف إلى جانب حزب الله".

واكد: "الهجوم الإيراني على الكيان الصهيوني كان دفاعاً مشروعاً عن النفس وفق مبادئ الأمم المتحدة"، مبينا: "لم نبدأ الهجوم وما فعلناه كان رداً على استهداف الأراضي الإيرانية وسفارتنا في دمشق والمصالح الإيرانية".

وتابع وزير خارجية الجمهورية الاسلامية: "لم نستهدف سوى المراكز العسكرية والأمنية في الكيان، ولا خطط لدينا للاستمرار إلا إذا قرر الكيان الإسرائيلي استهدافاته لنا".

ولفت عراقجي الى انه إذا اتخذ الكيان أي إجراء ضدنا سيكون ردنا أقوى ومتناسباً وكاملاً ومدروساً.

واشار الى جرائم الكيان الصهيوني وقال: "ظروف لبنان الحالية غير عادية وزيارتي غير روتينية".

وختم بقوله: "تحدثت مع المسؤولين اللبنانيين ومشاوراتنا مستمرة مع باقي الدول لوقف إطلاق النار".

هذا والتقى عراقجي قبل ذلك رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي واكد خلال هذا اللقاء على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية عازمة على الدعم الكامل للبنان حكومة وشعبا ومقاومة في وجه العدو الصهيوني.

وصل السيد عباس عراقجي صباح اليوم الجمعة الى العاصمة بيروت لمناقشة الاوضاع الراهنة في المنطقة ولبنان.

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