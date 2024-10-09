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٠٩‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٥:٥٧ م

السفارة الإيرانية ترد على افتراءات مسؤول أمني بريطاني

السفارة الإيرانية ترد على افتراءات مسؤول أمني بريطاني

ردت سفارة إيران في لندن اليوم الأربعاء على الافتراءات التي وجهها رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأوضحت أن هذه الادعاءات التي لا أساس لها تهدف إلى تضليل الرأي العام بشأن تواطؤ لندن في إثارة الحروب ودورها في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قد جاء في بيان سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن: "مرة أخرى، وجه مسؤول أمني في الحكومة البريطانية اتهامات لا أساس لها ومبنية على أوهام ضد إيران، وزعم دون تقديم أي دليل أن إيران ربما تكون قد خططت لمؤامرات وهمية داخل بريطانيا."

وأضاف البيان: "يبدو أن هذه التصريحات تهدف إلى تحويل انتباه الرأي العام عن تواطؤ الحكومة البريطانية في الحروب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني."

وأكدت السفارة: "بدلاً من تشويه صورة الآخرين، ينبغي على الحكومة البريطانية استخدام نفوذها لوقف اعتداءات الكيان الصهيوني، والتوقف عن توفير ملاذات آمنة للجماعات الإرهابية والطوائف التي تروج للكراهية والعنف داخل بريطانيا."

وكان "كين مكالوم"، رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطانية المعروف باسم MI5، قد ادعى بالأمس، دون تقديم أي دليل، أن مستوى التهديدات من جانب إيران قد زاد خلال العامين الماضيين. كما زعم أن عناصر مرتبطة بطهران تهدد معارضي النظام الإيراني على الأراضي البريطانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1949412

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