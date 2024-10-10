  1. إيران
  2. السياسة
١٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٤٩ ص

في محطة ثانية لجولته بالمنطقة...وزير الخارجية الايراني يصل الى الدوحة

في محطة ثانية لجولته بالمنطقة...وزير الخارجية الايراني يصل الى الدوحة

وصل وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد زيارته للمملكة العربية السعودية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الخارجية الإيراني إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء الأربعاء، بعد زيارته للمملكة العربية السعودية والاجتماع مع مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى.

وكان عراقجي قد وصل أمس إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد والتقى وتحدث مع نظيره، فيصل بن فرحان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وفي هذه اللقاءات، اكد عراقجي على الارادة الثابتة للحكومة الايرانية الحالية في مواصلة سياسة توسيع العلاقات مع الجيران من أجل تعزيز الأمن الإقليمي والاستقرار والازدهار وزيادة التعاون الاقتصادي مع دول المنطقة، وتنفيذ التفاهمات المبرمة بين البلدين خلال فترة الحكومة الماضية.

ومن المفترض أن يتوجه عراقجي إلى عمان بعد اللقاء مع السلطات في قطر.

/انتهى/

رمز الخبر 1949424

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات