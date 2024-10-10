في محطة ثانية لجولته بالمنطقة...وزير الخارجية الايراني يصل الى الدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الخارجية الإيراني إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء الأربعاء، بعد زيارته للمملكة العربية السعودية والاجتماع مع مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى.

وكان عراقجي قد وصل أمس إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد والتقى وتحدث مع نظيره، فيصل بن فرحان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وفي هذه اللقاءات، اكد عراقجي على الارادة الثابتة للحكومة الايرانية الحالية في مواصلة سياسة توسيع العلاقات مع الجيران من أجل تعزيز الأمن الإقليمي والاستقرار والازدهار وزيادة التعاون الاقتصادي مع دول المنطقة، وتنفيذ التفاهمات المبرمة بين البلدين خلال فترة الحكومة الماضية.

ومن المفترض أن يتوجه عراقجي إلى عمان بعد اللقاء مع السلطات في قطر.

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