الحقائق الصادمة للحرب بين الكيان الصهيوني وحماس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 47014 شهيد و 113000 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

كما ألقت قوات الاحتلال أكثر من 95000 طن من المتفجرات على القطاع، دمرت خلالها 200000 وحدة سكنية كلياً، وأكثر من 250000 وحدة جزئيا، وأخرجت 38 مستشفى عن الخدمة.

وشردت الحرب معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسببت في أزمة إنسانية عاتية.

وقتل ما لا يقل عن 47000 شخص في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

عند بدء الحرب على قطاع غزة خلال السابع من أكتوبر 2023 كان هناك 60000 سيدة حامل، وبعد انقضاء 10 شهور من الحرب وضعت جميع النسوة حملهن، وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية نجاح نحو 55 ألف ولادة. وسط هذه الحرب المروعة هناك طفل يولد كل 10 دقائق، لكن هؤلاء الرضع يعانون الجوع والجفاف وسوء التغذية وانعدام فرص البقاء على قيد الحياة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن 1752 من جنوده قتلوا منذ هجمات 7 أكتوبر، من بينهم 256 على الأقل داخل القطاع منذ بدء العمليات البرية.

ومنذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نزح 1600000 من المواطنين الإسرائيليين من مدنهم وبلداتهم، نتيجة القصف الصاروخي للفصائل الفلسطينية والأعمال العسكرية المحاذية لمنازلهم.

وكشف الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية عن أرقام بشأن الخسائر البشرية التي لحقت به في قطاع غزة، تضمنت أعداد القتلى والجرحى والمصابين بالصدمات النفسية.

ووفق معطيات رسمية، فإن قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية استقبل 14056 جنديا جريحا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمعدل أكثر من ألف جريح جديد كل شهر.

وبحسب بيان للوزارة يعاني أكثر من 3700 من المصابين من إصابات في الأطراف، بما في ذلك 192 إصابة في الرأس، و168 مصابا بجروح في العين، و690 مصابا بجروح في الحبل الشوكي، و50 مصابا من مبتوري الأطراف يعالجون في قسم إعادة التأهيل.

وبناءً على ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه يتضح من المعطيات أنه يتم استقبال أكثر من ألف جريح جديد كل شهر من القتال الدائر في غزة.

وقالت إن 35% من الجرحى الجنود يعانون القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، و37% يعانون من إصابات في الأطراف.

وشنَّت إيران، مساء الثلاثاء، 1 اكتوبر هجوما واسعا بالصواريخ ضد أهداف في العمق الإسرائيلي. ووفق الإذاعة الرسمية لدولة الاحتلال، أطلقت طهران أكثر من 200 صاروخ باليستي خلال نصف ساعة على إسرائيل.

ومن جانبه، أعلنت حرس الثورة أنه بدأ في ضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيُواجَه بهجمات أقوى وأكثر تدميرا.

موقع الطريق

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