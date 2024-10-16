الاحتلال الصهیونی یشن حملة اعتقالات فی الضفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وسائل اعلام،انه في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية في نابلس، وانتشرت في أحيائها وسط عمليات دهم لمنازل المواطنين وتخريب محتوياتها.

ودهمت قوات الاحتلال منزل النائب في المجلس التشريعي حسني البوريني في عصيرة الشمالية، واتخذت منه موقعاً للتحقيق الميداني مع المواطنين الذين جرى اعتقالهم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت النائب البوريني، علماً بأنه أسير محرر أمضى سنوات عدة في سجون الاحتلال.

وطالت حملة الاعتقالات في عصيرة حسب شهود عيان، إبراهيم خليفة، حذيفه شولي، محمد عمر،براء جرارعة، معمر حمادنة، أحمد عبد الهادي حمادنة، مؤمن صوالحة، أحمد عودة ياسين، أحمد توفيق صوالحة، قصي حمادنة، حمزه رشيد ياسين، مصطفى ابو هنود، مصعب محمد خير، الأستاذ نايف حمادنة، أسامة حمادنة، محمد صوالحة، قتيبة حمادنة، علاء عواد الشولي، ونضال دغلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية المنطقة الشرقية في مدينة نابلس انطلاقاً من حاجز عورتا،

وفي الخليل شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مدينة حلحول، طالت أكثر من 17 مواطناً، وتخللها اقتحام للبيوت وتخريب محتوياتها.

ودهمت قوات الاحتلال منزل المواطن عماد البو والد الأسير الجريح أيهم البو، ومنزل المواطن سعدي منصور والد الجريح منذر منصور ووضعت علامات عليهما تمهيداً لهدمها.

وقالت مصادر محلية في حلحول إن المعتقلين هم، الأشقاء إسلام ومحمد وعبد الله وحمزة إياد البو، أمير عمر أبو صايمة، أيهم عزمي زماعرة، سجد عزمي زماعرة، ، أحمد خليل أبو ريان، مؤمن يوسف زماعرة، يوسف بدر زماعرة، نصر الله القواسمة، وديع القط، مجدي أبو عريش، حمزة علي عقل، علاء علي عقل، ماجد أحمد أبو عصبة، البو، وخالد حسين أبو صايمة.

وطالت عمليات الاقتحام فجر اليوم بلدة كفر عبوش جنوب طولكرم، والمزرعة الغربية غرب رام الله، مدينة دورا جنوب الخليل، بلدة عزون شرق قلقيلية، ومدينة بيت لحم.

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