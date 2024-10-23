وزير الداخلية الايراني: نخطط لعقد اجتماع إقليمي بشأن تعزيز أمن الحدود

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الداخلية إسكندر مؤمني للصحافيين على هامش اجتماع مجلس الحكومة اليوم الاربعاء حول اختيار حكام المحافظات: "يتم انتخاب الحكام في مجلس الوزراء بناء على سياسات رئيس الجمهورية ووعوده الانتخاباتية، وذلك باقتراح وزارة الداخلية.

وقال وزير الداخلية: "انتخبنا أول حاكم سني بعد الثورة في هذه الحكومة، كما تم تعيين أول حاكم عربي وأول حاكمة سنية في هذه الحكومة".

وقال مؤمني: "إن هذا العمل تم انطلاقاً من شعار الوحدة الوطنية وما اراده رئيس الجمهورية".

وأشار الى سياسات وزارة الداخلية قائلا: "من أولوياتنا هى دبلوماسية الجوار... الحدود ذات جانبين ويجب علينا وعلى الجانب الآخر أن نحرص على عدم حدوث دخول غير قانوني مثل تهريب الأسلحة والاتجار بالبشر".

وقال وزير الداخلية الايراني: "الجيران مطالبون أيضًا بالاهتمام بحدودهم والسيطرة عليها"، مضيفا: "يجب أن نقيم اجتماعا إقليميا مع جيراننا، أي وزراء دول الجوار، حول تعزيز أمن الحدود، حيث انه لا يمكن لدولة بمفردها أن تؤمن الحدود ويجب أن يتم هذا العمل بشكل ثنائي".

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