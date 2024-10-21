مسؤول: بناء 110 وحدات سكنية في جزيرة ابو موسى الايرانية في الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مالكي في تصريح ادلى به اليوم في محافظة خراسان جنوبي الايرانية (شرق) ان هناك قانون سن في البلاد لبناء مساكن لجميع سكان جزيرة ابو موسى وجميع المواطنين الايرانيين الذين يرغبون في السكن فيها وقد صدر مرسوم حكومي ببدء بناء 110 وحدات سكنية في هذه الجزيرة والعمليات التنفيذية ستبدأ قريبا.

وتابع مالكي ان كل مساحة جزيرة ابو موسى مسجلة باسم الحكومة الايرانية وتعتبر كل مساحة هذه الجزيرة من الاراضي الوطنية التي تم تسجيلها في المؤسسة الوطنية للاراضي والاسكان ايضا.وشدد مالكي بأن الاولوية هي الان بناء المساكن للاهالي القاطنين في هذه الجزيرة وفي المرحلة التالية يصبح بامكان كل مواطن ايراني يرغب في السكن في هذه الجزيرة ان يمتلك منزلا هناك.