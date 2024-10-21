  1. إيران
  2. المجتمع
٢١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٢٤ م

مسؤول: بناء 110 وحدات سكنية في جزيرة ابو موسى الايرانية في الخليج الفارسي

مسؤول: بناء 110 وحدات سكنية في جزيرة ابو موسى الايرانية في الخليج الفارسي

أعلن مدير عام المؤسسة الوطنية للاراضي والاسكان في ايران "ارسلان مالكي" اليوم الاثنين بدء عمليات بناء 110 وحدات سكنية في جزيرة ابو موسى الايرانية في الخليج الفارسي ضمن مشروع النهضة الوطنية للاسكان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مالكي في تصريح ادلى به اليوم في محافظة خراسان جنوبي الايرانية (شرق) ان هناك قانون سن في البلاد لبناء مساكن لجميع سكان جزيرة ابو موسى وجميع المواطنين الايرانيين الذين يرغبون في السكن فيها وقد صدر مرسوم حكومي ببدء بناء 110 وحدات سكنية في هذه الجزيرة والعمليات التنفيذية ستبدأ قريبا.

وتابع مالكي ان كل مساحة جزيرة ابو موسى مسجلة باسم الحكومة الايرانية وتعتبر كل مساحة هذه الجزيرة من الاراضي الوطنية التي تم تسجيلها في المؤسسة الوطنية للاراضي والاسكان ايضا.وشدد مالكي بأن الاولوية هي الان بناء المساكن للاهالي القاطنين في هذه الجزيرة وفي المرحلة التالية يصبح بامكان كل مواطن ايراني يرغب في السكن في هذه الجزيرة ان يمتلك منزلا هناك.

رمز الخبر 1949827

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات