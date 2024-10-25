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٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٠٥ ص

المقاومة الاسلامية العراقية تهاجم هدفاً حيوياً جنوب فلسطين المحتلة

المقاومة الاسلامية العراقية تهاجم هدفاً حيوياً جنوب فلسطين المحتلة

اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، عن استهداف هدف حيوي في ام الرشراش (ايلات) جنوب فلسطين المحتلة بالطيران المسير .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان صادر عنها، أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، أنّ ” مجاهديها هاجموا فجر الجمعة 25-10-2024 هدفاً حيوياً في جنوب الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسير (طائرات من دون طيّار)”.

و أوضحت المقاومة الاسلامية أنّ العملية تأتي ” استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ “.

و تؤكد المقاومة الإسلامية في العراق، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء ، بوتيرة متصاعدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1949941

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