المقاومة الاسلامية العراقية تهاجم هدفاً حيوياً جنوب فلسطين المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان صادر عنها، أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، أنّ ” مجاهديها هاجموا فجر الجمعة 25-10-2024 هدفاً حيوياً في جنوب الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسير (طائرات من دون طيّار)”.

و أوضحت المقاومة الاسلامية أنّ العملية تأتي ” استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ “.

و تؤكد المقاومة الإسلامية في العراق، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء ، بوتيرة متصاعدة.

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