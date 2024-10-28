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٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:١٦ ص

خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني؛

عراقجي: توقفوا عن الدعم التسليحي والسياسي للكيان الصهيوني

عراقجي: توقفوا عن الدعم التسليحي والسياسي للكيان الصهيوني

طالب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني، بوقف الدعم العسكري والسياسي للكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي مساء الأحد، آخر التطورات في المنطقة.

وفي معرض شرحه مواقف بلادنا من العمل العدواني الذي يقوم به الكيان الصهيوني ضد عدة مراكز عسكرية ودفاعية إيرانية، دعا عراقجي إلى وقف الدعم العسكري والسياسي للكيان الصهيوني وأكد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ممارسة حقوقها الأصيلة والقانونية، لن تتردد في الدفاع عن سلامة أراضيها وسيادتها الوطنية وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة التحرك الفوري من قبل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإدانة العمل العدواني الذي يقوم به الكيان الصهيوني، والذي يتماشى في الواقع مع جرائمه في غزة ولبنان، ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة قادة الكيان الإسرائيلي وإنهاء الإبادة الجماعية والقتل في غزة ولبنان.

كما أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في هذا الاتصال الهاتفي، في إشارة إلى الأوضاع الملتهبة التي تشهدها المنطقة، على ضرورة ضبط النفس من قبل جميع الأطراف من أجل تحقيق نتائج الجهود الحالية لخفض التوتر ومنع انتشار الحرب و عدم الاستقرار في المنطقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1950076

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